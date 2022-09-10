У Харкові лунають вибухи: подробиці

"Харків'яни повідомляють про вибухи у місті", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вибухи сталися у місті після оголошення повітряної тривоги.

Оновлено 18.46. Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, росіяни обстріляли Холодногірський район.

"На даний момент інформація про два "прильоти". Попередньо один до житлового будинку, другий - до адміністративно-виробничого приміщення", - розповів він.

Оновлено 18.52. За словами мера, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

"Є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждало кілька приватних будинків, в одному з них - пожежа", - уточнив Терехов.

Оновлено 19.10. Мешканці Холодногірського району Харкова знову повідомляють про вибухи. Водночас керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в результаті першого обстрілу 1 людина загинула та двоє постраждали.

Оновлено 19:25. Терехов повідомив, що росіяни продовжують обстрілювати Холодногірський район. Є влучання у будинок, в результаті чого спалахнула пожежа.