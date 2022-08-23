У Харкові масштабна пожежа: що відомо

У Харкові вранці 23 серпня загорілася будівля промислового підприємства в Новобаварському районі. Над містом піднімається густий чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Харківській області.

У ДСНС розповіли, що пожежа спалахнула близько 4:40. Вибухів перед загорянням не було.

"Полум'я охопило площу близько 5000 квадратів. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства", - йдеться в повідомленні.

До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.

Фото: пожежа на одному з підприємств у Харкові (t.me/DSNS_Kharkiv) У місцевих Telegram-каналах показали кадри з місця події. На відео видно, що вогнем охопило мало не весь дах підприємства.