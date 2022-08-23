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Ранковий обстріл Харкова: "приліт" був у центрі міста

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Харків, Вівторок 23 серпня 2022 07:56
Ранковий обстріл Харкова: "приліт" був у центрі міста Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вранці 23 серпня російські війська обстріляли центральну частину Харкова. "Приліт" був у Київському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і "Суспільне".

За його словами, попадання було в приватний будинок, без постраждалих.

"Ранок дня міста почався з обстрілу Київського району. Попадання в приватний будинок, без постраждалих", - повідомив Терехов.

Водночас речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в Харкові близько 04:40 сталася пожежа на одному з підприємств. Займання в п'ятиповерховій будівлі локалізували близько 06:30.

Зазначається, що перед пожежею вибухів не було.

Ранковий обстріл Харкова: &quot;приліт&quot; був у центрі міста

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності через загрозу посилення провокацій.

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