Ранковий обстріл Харкова: "приліт" був у центрі міста

Вранці 23 серпня російські війська обстріляли центральну частину Харкова. "Приліт" був у Київському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і "Суспільне" .

За його словами, попадання було в приватний будинок, без постраждалих.

"Ранок дня міста почався з обстрілу Київського району. Попадання в приватний будинок, без постраждалих", - повідомив Терехов.

Водночас речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в Харкові близько 04:40 сталася пожежа на одному з підприємств. Займання в п'ятиповерховій будівлі локалізували близько 06:30.

Зазначається, що перед пожежею вибухів не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності через загрозу посилення провокацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.