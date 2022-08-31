У Харкові пролунали вибухи

Сьогодні, 31 серпня, ввечері в Харкові прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Більш детальної інформації про вибухи офіційні джерела поки не розкривали. Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях.
Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події суворо заборонено.
Нагадаємо, у середу вдень, 31 серпня, російські окупанти в черговий раз обстріляли Харків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.