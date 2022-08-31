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Війська РФ знову обстрілюють Харків

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Харків, Середа 31 серпня 2022 13:31
Війська РФ знову обстрілюють Харків Фото: окупанти знову обстрілюють Харків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу вдень, 31 серпня, російські окупанти в черговий раз обстрілюють Харкова. Жителів закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової в Facebook.

"Всі перебуваєте в укриттях. До вікон не підходьте. Прильоти", - написала вона.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстрілюють Київський район міста.

"Обстріл Київського району. Під ударом одне з підприємств міста. Пожежа", - написав він у Telegram.

Терехов додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали удару по центру Харкова. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок.

Також вчора вранці росіяни в черговий раз обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті удару загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

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