В Харькове прозвучали взрывы

Сегодня, 31 августа, вечером в Харькове прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".
Более детальной информации о взрывах официальные источники пока не раскрывали. Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.
Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия строго запрещено.
Напомним, в среду днем, 31 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков.
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