У Харкові сталася потрійна ДТП, постраждала родина з дітьми

В результаті потрійної аварії постраждали 5 людей
У Харкові сьогодні вдень сталося зіткнення трьох автомобілів на вулиці Шевченка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 людей, серед яких 2 дитини.
Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Сьогодні близько 12:20 автомобіль Daewoo Nexia виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Hyundai. Від удару Hyundai зіткнувся з автомобілем Honda, яка рухалася позаду нього.
В результаті зіткнення постраждав водій Daewoo, а також водій Hyundai з дружиною та двома синами 3 та 7 років. Всі постраждалі були госпіталізовані.
Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вчора під Києвом сталася ДТП за участі легкового автомобіля та "швидкої"; в результаті аварії постраждали 3 людини.
Крім того, через дві смертельні ДТП в Одеській області запровадили цілодобовий контроль на аварійно-небезпечних ділянках автомобільних доріг.