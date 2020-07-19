В Харькове произошло тройное ДТП, пострадала семья с детьми

В результате тройной аварии пострадали 5 человек
В Харькове сегодня днем произошло столкновение трех автомобилей на улице Шевченко. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, среди которых 2 ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Сегодня около 12:20 автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. От удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади него.
В результате столкновения пострадал водитель Daewoo, а также водитель Hyundai с женой и двумя сыновьями 3 и 7 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.
Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вчера под Киевом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и "скорой"; в результате аварии пострадали 3 человека.
Кроме того, из-за двух смертельных ДТП в Одесской области ввели круглосуточный контроль на аварийно-опасных участках автомобильных дорог.