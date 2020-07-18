Під Києвом три людини постраждали в ДТП зі швидкою

Аварія сталася на Варшавській трасі
Сьогодні у Бучі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги. Аварія сталася близько 17:00 на Варшавській трасі.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
Як встановили правоохоронці, на автодорозі зіткнулися Volkswagen Tiguan та автомобіль швидкої Peugeot Boxer.
Попередньо, в результаті аварії постраждали 3 людини, їх госпіталізували.
Поліція наразі з'ясовує всі обставини інциденту.
Нагадаємо, ДТП зі швидкою сталася вчора в Ужгороді; трьох осіб госпіталізували.
Крім того, сьогодні в Одеській області сталися дві смертельні аварії, жертвами яких стали 8 людей; поліція запровадила цілодобове патрулювання на автодорогах області.
Також РБК-Україна писало, що у Запоріжжі пасажирський автобус в'їхав у електроопору, внаслідок чого постраждали шестеро людей.