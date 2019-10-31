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Під Харковом автомобіль зіткнувся з автобусом, є жертва

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 11:29
Під Харковом автомобіль зіткнувся з автобусом, є жертва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті зіткнення загинув водій легковика

У Харківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля й маршрутного автобуса, одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що аварія сталася 30 жовтня близько 18:20 на автодорозі "Харків-Зміїв" поблизу селища Васищево.

"Попередньо встановлено, що 70-річний водій автомобіля "ГАЗ-2412", який стояв на узбіччі, раптово виїхав на проїжджу частину, де зіштовхнувся з маршрутним автобусом сполученням "Харків-Зміїв", - йдеться в повідомленні.

В результаті зіткнення загинув водій легкового автомобіля. Близько 30 пасажирів автобуса, які перебували в салоні на момент ДТП не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на Столичному шосе сталося зіткнення між двома автомобілями, в результаті чого одна людина загинула, ще двох госпіталізували з травмами.

Також РБК-Україна писало, що у Кропивницького зіткнулися вантажівка і автомобіль поліції. Двоє правоохоронців отримали пошкодження.

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