У Харкові в ДТП постраждали 4 людини, серед них діти

Фото: на місці ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Постраждали 2 дитини, віком 1 та 6 років

У середу, 11 вересня, в Індустріальному районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, в результаті якої постраждали 4 людини, з них двоє - малолітні діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

За даними правоохоронців, на перехресті вулиць Миру та Северина Потоцького близько 14:40 сталося зіткнення автомобілів ВАЗ, Renault та Mercedes. В результаті зіткнення постраждали водій ВАЗ та троє пасажирів Renault, зокрема жінка та діти віком 1 та 6 років. Постраждалі були госпіталізовані.

Зазначається, що правоохоронці зареєстрували інформацію про інцидент. Наразі триває перевірка та встановлення причин дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, 8 вересня у Київській області на кільцевій дорозі Обухова сталася ДТП за участі трьох автомобілів. В результаті інциденту загинули 2 людини, ще двоє були госпіталізовані з різними травмами.

Також РБК-Україна писало, що 8 вересня, на автодорозі "Київ-Чоп" в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля загинула одна людина і ще троє постраждали.

Крім того, в Запорізькій області сталося зіткнення двох легкових автомобілів на автодорозі "Харків - Сімферополь". В результаті ДТП загинули 4 людини, ще четверо отримали поранення. Також отримали травми двоє малолітніх дітей.