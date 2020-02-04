У Харкові сталася ДТП за участю 8 автомобілів

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП в Харкові ніхто не постраждав

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю 8 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись місцеве видання 057.

Як зазначається, ДТП сталося на вулиці Полтавський Шлях. За попередньою інформацією водій автомобіля Volkswagen Golf, порушивши правила дорожнього руху, зіткнувся з BMW 535, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, BMW і автомобілем Bogdan. В результаті ДТП в Харкові ніхто не постраждав

Раніше у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали троє поліцейських і водій легкового автомобіля.

Також в Івано-Франківській області, в селі Братківці Тисменицького району поїзд збив поліцейський автомобіль, в результаті постраждали троє осіб. У ДТП потрапив наряд у складі співробітника поліції, чотирьох військовослужбовців Національної гвардії. В результаті аварії постраждали троє людей. Ще двоє правоохоронців обійшлися оглядом медиків.

У Києві сталася аварія з участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.