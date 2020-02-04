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В Харькове произошло ДТП с участием 8 автомобилей

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 09:51
В Харькове произошло ДТП с участием 8 автомобилей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП в Харькове никто не пострадал

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 8 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь местное издание 057.

Как отмечается, ДТП произошло на улице Полтавский Шлях. По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen Golf, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с BMW 535, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, BMW и автомобилем Bogdan. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие , в результате которого пострадали трое полицейских и водитель легкового автомобиля.

Также в Ивано-Франковской области, в селе Братковцы Тисменицкого района поезд сбил полицейский автомобиль, в результате пострадали трое человек. В ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции, четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое людей. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.

В Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.

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