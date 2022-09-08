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У Харкові прогриміли вибухи

Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові прогриміли вибухи. На момент вибухів в області повітряна тривога не була оголошена, проте пізніше в місті зазвучали сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Суспільне".

На даний момент ніякої офіційної інформації немає.

Оновлено (10: 15)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють Немишлянський район міста.

"Попередньо з РСЗВ. Про постраждалих і руйнування інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

Оновлено (10: 35)

Пізніше Терехов повідомив, що так само під ворожим вогнем Індустріальний район. Попередньо зафіксовано два"Прильоти".

"Один в адміністративну будівлю. За другим інформація уточнюється. Також поки немає інформації про постраждалих", - додав він.

Нагадаємо, що в ніч на 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. В результаті атаки ворога загинула місцева мешканка.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про знищення російського складу з ракетами С-300 для обстрілів Харкова.

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ХарківВибухВійна Росії проти України