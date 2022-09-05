ЗСУ знищили російський склад з ракетами С-300 для бомбардування Харкова, - Зеленський
Українські бійці за допомогою американської реактивної системи залпового вогню MLRS знищили російський склад з ракетами С-300, які вони використовували для бомбардування Харкова.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Зеленський зазначив, що українські військові продовжують послідовно, дуже ретельно й акуратно знищувати склади, бази, переправи та штаби російських окупантів.
Президент подякував усім українським захисникам, розвідці, співробітникам СБУ, які роблять усе, щоб загарбникам ставало дедалі складніше перебувати в нашій країні. Зеленський також дякує мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії знищувати об’єкти окупантів.
"Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої", - сказав він.
Зеленський зазначив, що росіяни будуть відповідати за усі обстріли українських населених пунктів.
"Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок", - додав президент.
Нагадаємо, 4 вересня українські військові знищили пункт управління окупантів, а також багато живої сили та техніки ворога.
Окрім того, розвідувальна група знищила ворожий бронетранспортер з особовим складом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.