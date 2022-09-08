В Харькове прогремели взрывы

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Обновлено (10:15)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреливают Немышлянский район города.

"Предварительно из РСЗО. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - написал он в Telegram.

Напомним, что в ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для обстрелов Харькова.

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