У Харкові пролунали вибухи

У Харкові прогриміли вибухи у п'ятницю, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Наразі немає офіційних повідомлень про причини вибухів.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Харківській області не оголошували.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Холодногірський район ракетою С-300. Було пошкоджено чотири автомобілі та два інфраструктурні об'єкти.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли спортивний комплекс "Локомотив" у Харкові. Внаслідок атаки був знищений басейн, де тренувалися українські чемпіонки з синхронного плавання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.