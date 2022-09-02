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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, П'ятниця 02 вересня 2022 15:16
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові прогриміли вибухи у п'ятницю, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що повітряну тривогу у Харківській області не оголошували.

Наразі немає офіційних повідомлень про причини вибухів.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Холодногірський район ракетою С-300. Було пошкоджено чотири автомобілі та два інфраструктурні об'єкти.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли спортивний комплекс "Локомотив" у Харкові. Внаслідок атаки був знищений басейн, де тренувалися українські чемпіонки з синхронного плавання.

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