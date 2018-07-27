У Києві зафіксували ще два випадки захворювання на ботулізм

Два пацієнта з ботулізмом поступили до Олександрівської лікарні

У Києві продовжують фіксувати випадки захворювання на ботулізм. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, до інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні потрапили двоє пацієнтів з ботулізмом. Обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в'ялену.

"Ботулізм в більшості випадків можна не допустити...Все, що потрібно зробити, щоб не захворіти на ботулізм - відмовитися від вживання небезпечних (особливо в теплу пору року) продуктів", - зазначила Гінзбург.

До небезпечних продуктів відносяться солона, в'ялена і копчена риба, домашня консервація (особливо овочі та гриби), шинка і ковбаса.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що від ботулізму з початку року померли 5 українців. Зазначимо, що з цього року уряд вперше вніс специфічні сироватки, серед яких противоботулінічний антитоксін, до переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються міжнародними спеціалізованими організаціями за кошти державного бюджету 2018 року.