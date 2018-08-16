В Харькове полиция расследует смерть мужчины от ботулизма

В Харькове было установлено два случая заболевания людей с подозрением на ботулизм

В Харькове полиция проводит проверки по установлению места приобретения некачественной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харькове.

Как сообщают в полиции, в Харькове было установлено два случая заболевания людей с подозрением на ботулизм. 14 августа в реанимацию госпитализировали членов одной семьи. 42-летний харьковчанин умер в больнице, его 49-летняя жена находится в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

"Потерпевшим стало плохо 12 августа после употребления в пищу копченой рыбы, которую, по предварительной информации, они приобрели в магазине в поселке Ковяги Валковского района", - говорится в сообщении.

Информацию внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, что вчера, 15 августа, в Харькове человек умер от ботулизма.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце июля 2018 года в Киеве зафиксировали два случая заболевания ботулизмом. Оба потерпевших употребляли рыбу, выловленную самостоятельно.