У Харкові чоловік помер від ботулізму

42-річний чоловік помер від ботулізму сьогодні в реанімації

У Харкові сьогодні вранці, 15 серпня 2018 року, чоловік помер від ботулізму. Про це повідомляє місцеве видання "Городской Дозор" з посиланням на прес-службу Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляється, 42-річний чоловік помер сьогодні в реанімації. Також відомо про госпіталізацію його 48-річної дружини, вона перебуває у важкому стані.

Наголошується, що подружжя було доставлено в обласну інфекційну лікарню, їм була введена сироватка. За даними прес-служби облдержадміністрації, причиною захворювання міг стати покупний лящ, якого напередодні їло подружжя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці липня поточного року у Києві зафіксували два випадки захворювання на ботулізм. Обидва потерпілих вживали рибу, самостійно виловлену та в'ялену.

Крім того, повідомлялося, що в Запорізькій області лікарі зафіксували десять випадків захворювання на ботулізм з початку року.

Також повідомлялося, що в Україну 2 липня прибула партія сироваток проти ботулізму в якості гуманітарної допомоги від Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).