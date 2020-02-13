У Харкові поліція шукає "псевдомінера" 87 об'єктів

У Харкові поліція перевірила інформацію, що надійшла на пошту, про закладення вибухівки в житлових будинках, медичних закладах, торговельних центрах, залізничному та автовокзалах Харкова (загалом 87 об'єктів), але не знайшла ніяких вибухових пристроїв. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції у Харківській області

Як повідомляється, поліцейські оглянули 87 об'єктів, евакуювали 370 осіб.

"Під час обстеження ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про подію зареєстровано в територіальних відділах поліції. Вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України. Правоохоронці вживають заходів, щоб викрити й затримати псевдомінера.

Зазначимо, Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду законопроєкт про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Пропонується встановити в якості обов'язкового додаткового покарання у вигляді конфіскації майна за скоєння злочину, передбаченого статтею 259 КК України.

Нагадаємо, у Києві, наприкінці січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену.