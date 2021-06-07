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У Харкові прикордонники затримали нелегального перевізника з ОРДЛО

Автор: РБК-Україна

Учора, 6 червня, прикордонники харківського загону разом зі представниками Служби безпеки України попередили незаконне пасажирське перевезення. Водій, порушуючи закон, здійснював перевезення через із тимчасово окупованої території України до підконтрольної.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням пресслужби, на в’їзді до міста прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками СБУ затримали автомобіль марки Wolksvagen Transporter. За кермом перебував громадянин України 1988 року.

Під час опитування оперативники з’ясували, що всі 8 пасажирів транспорту 5 червня незаконно перетнули КПП "Маринівка" на непідконтрольній ділянці українсько-російського кордону.

Наразі, за порушення вимог чинного законодавства стосовно в’їзду на непідконтрольну територію України та виїзду з неї, правопорушникам загрожує адміністративна відповідальність.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 квітня, прикордонники затримали повітряних контрабандистів, які приземлилися в Житомирській області після порушення повітряного кордону з боку Румунії.

Зокрема, нещодавно, українські прикордонники зі складу ООС разом з катерами Військово-морських сил України провели бойові навчання.

Крім того, 26 квітня, представники львівського прикордонного загону викрили наймасштабнішу контрабанду бурштину з початку поточного року.

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