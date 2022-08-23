RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові зупинили одну з ліній метро: що відомо

Фото: у Харкові зупинили Салтівську гілку метрополітену (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові в середу, 23 серпня, зупинили рух поїздів по Салтівській лінії метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківського метрополітену в Telegram.

Також у Харкові для пасажирів закрили центральну станцію метро "Історичний музей".

"Шановні пасажири! З 11:00 рух поїздів по Салтівській лінії метрополітену тимчасово призупинено. Також станція "Історичний музей" тимчасово закрита для обслуговування пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з введенням затяжної комендантської години в Харкові та області змінено графік роботи метрополітену. Сьогодні харківське метро працюватиме до 18: 00.

Як повідомлялося, у Харкові та області змінять комендантську годину і посилять комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності через загрозу провокацій.

До того ж "Укрзалізниця" скасує всі приміські та регіональні рейси з і до Харкова на День незалежності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківметро