У Харкові обмежено в'їзд вантажівок

Фото: вантажівки (РБК-Україна)

Харківська міська рада обмежили в'їзд вантажівок у місто. Обмеження діє до 11 годин дня.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій,

"Рішенням Харківської міської ради до 11 годин 14 січня обмежено в’їзд у м. Харків транзитного великогабаритного та великовагового транспорту", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 924 працівники та 1 568 одиниць техніки.

Вчора Україну накрило снігопадами, ряд міст засипало снігом, а також значно похолодало. Зокрема, сильний снігопад був у Харкові.

Нагадаємо, в Україну завтра прийдуть сильні морози, очікується значне зниження температури вночі до -12-18 морозу.

Раніше синоптики прогнозували морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня.

Разом з тим у Києві 15 та 16 січня стовпчики термометрів опустяться до -21 градусу.