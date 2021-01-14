У Харкові обмежено в'їзд вантажівок

Харківська міська рада обмежили в'їзд вантажівок у місто. Обмеження діє до 11 годин дня.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій,
"Рішенням Харківської міської ради до 11 годин 14 січня обмежено в’їзд у м. Харків транзитного великогабаритного та великовагового транспорту", - йдеться у повідомленні.
Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 924 працівники та 1 568 одиниць техніки.
Вчора Україну накрило снігопадами, ряд міст засипало снігом, а також значно похолодало. Зокрема, сильний снігопад був у Харкові.
Нагадаємо, в Україну завтра прийдуть сильні морози, очікується значне зниження температури вночі до -12-18 морозу.
Раніше синоптики прогнозували морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня.
Разом з тим у Києві 15 та 16 січня стовпчики термометрів опустяться до -21 градусу.