В Харькове ограничен въезд грузовиков

Фото: грузовики (РБК-Украина)

Харьковский городской совет ограничил въезд грузовиков в город. Ограничение действует до 11 часов дня.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

"Решением Харьковского городского совета до 11 часов 14 января ограничен въезд в г. Харьков транзитного крупногабаритного и тяжеловесного транспорта", - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 1 924 работника и 1 568 единиц техники.

Вчера Украину накрыло снегопадами, ряд городов засыпало снегом, а также значительно похолодало. В частности, сильный снегопад был в Харькове.

Напомним, в Украину завтра придут сильные морозы, ожидается значительное снижение температуры ночью до -12-18 мороза.

Ранее синоптики прогнозировали морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января.

Вместе с тем в Киеве 15 и 16 января столбики термометров опустятся до -21 градуса.