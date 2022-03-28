ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Харкові окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів"

Новость на русском →
Харків, Понеділок 28 березня 2022 18:12
В Харкові окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" Фото: окупанти обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові у понеділок, 28 березня, під обстріли російських окупантів знову потрапила ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Будівлі та інфраструктура, які розташовані на території Харківського фізико-технічного інституту, зазнали руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції ядерного регулювання.

"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 28.03.2022 року приблизно о 14:00 ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли. В результаті чергового акту ядерного тероризму з боку РФ будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ (у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Продовження її бомбардування чи обстрілів можуть призвести до тяжких наслідків із забруднення прилеглих територій.

Нагадаємо, вчора російські військові також обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України Ядерна безпека Харків
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів