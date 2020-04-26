У Харкові вночі підірвали банкомат

У Московському районі Харкова невідомі підірвали банкомат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції у Харківській області.

Подія сталася 26 квітня близько 3:17 на вулиці Валентинівській, 35/81.

"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Невідомі підірвали банкомат, розташований на першому поверсі будівл", - повідомили у поліції.

Зазначається, що вибух відбувся всередині банкомату. Зловмисники використали саморобний вибуховий пристрій. За даними поліції, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Сума викрадених коштів встановлюється.

"Інформація зареєстрована в Московському відділі поліції. Слідчим вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та особи, причетні до події, встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це не перший випадок підриву банкомату у Харкові. 10 квітня рано вранці невідомі підірвали банкомат на проспекті Перемоги, 76-Б.

Також повідомлялося, що у Миколаєві невідомі проникли до відділення банку, підірвали банкомат і викрали з нього більше чверті мільйона гривень.