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У Харкові викрили банду на чолі зі співробітником СБУ, яка вибивала гроші

Харків, П'ятниця 04 грудня 2020 17:41
У Харкові викрили банду на чолі зі співробітником СБУ, яка вибивала гроші
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці оголосили про підозру оперуповноваженому одного із відділів Служби безпеки України в Харківській області. Слідство вважає, що співробітник спецслужби організував банду, яка вибивала гроші.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, вибиванням грошей банда почала займатися у травні 2019 року. Шестеро зловмисників влаштували засідку на чоловіка, який прийшов по так звану "закладку" у лісосмузі під Харковом. Погрожуючи розправою та кримінальною відповідальністю, вони змусили чоловіка укласти фіктивний договір позики на 100 тисяч гривень.

Пізніше вони повторили схему з другою жертвою, у якої вимагали вже 3 тисячі доларів. Потерпілий виконав вимоги банди та віддав їм 57 тисяч гривень.

Тепер співробітнику СБУ загрожує до 7 років за ґратами. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, у листопаді правоохоронці викрили банду, яка викрадала гроші в офісах і банкоматах по всій Україні.

Крім того, у Києві викрили банду, яка під виглядом техпідтримки викрадала гроші з банківських рахунків.

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