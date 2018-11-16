У Києві поліція ліквідувала 18 підпільних гральних закладів

Фото: обшуки у гральних закладах (npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили понад 2 200 одиниць грального обладнання

У Києві поліція припинила діяльність 18 гральних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Як зазначається, упродовж доби оперативники провели обшук у 18 підпільних закладах, що функціонували під виглядом Інтернет-клубів, розповсюджувачів лотерей. З'ясувалося, що деякі заклади просто змінили свої вивіски та назви.

Крім того, щоб уберегти свій бізнес від "небажаних" гостей у формі, кожен заклад був обладнаний сучасними системами відеоспостереження.

Повідомляється, що 15 листопада у всіх районах Києва оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури міста Києва провели обшуки за місцем розташування підпільних ігорних закладів. Правоохоронці вилучили понад 2 200 одиниць грального обладнання та 305,5 тисяч гривень, одержаних від незаконної діяльності.

Фото: обшуки у гральних закладах 15 листопада (npu.gov.ua)

У поліції нагадали, що відповідно до статті 203-2 Кримінального кодексу України організаторам нелегального бізнесу загрожує штраф від 170 до 680 тис. гривень. Якщо під час розслідування буде встановлено, що організатори вже притягувались до відповідальності за дане кримінальне правопорушення, сума штрафу складатиме від 680 до 850 тисяч.

Нагадаємо, у 2017 році працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та його територіальні управління викрили 1,3 тисячі гральних закладів і надання послуг у сфері грального бізнесу по всій території країни.

Також нагадаємо, під Харковом поліція закрила мережу підпільних казино.