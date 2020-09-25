У Харкові ліквідували пожежу в житловому будинку

У Харкові ліквідували пожежу в двоповерховому житловому будинку. В результаті пожежі загинули дві людини.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу вдалося ліквідувати о 1:10 25 вересня. До гасіння залучалися 56 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС.

При цьому, що стало причиною загоряння встановлюється.

Нагадаємо, вчора у Харкові на вулиці Конторська, 18, сталася пожежа на другому поверсі житловому будинку. Пізніше вогонь поширився на 8 квартир і площу 200 квадратних метрів. На місці пожежі рятувальники виявили два тіла.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку, в результаті якого загинув один чоловік.

Крім того, нещодавно у Києві сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Закревського на Троєщині. В результаті пожежі одна людина загинула і ще одна постраждала.

Відзначимо, в Україні з початку року жертвами пожеж стали більше тисячі осіб. При цьому рятувальники попереджають, що з настанням прохолодної погоди кількість трагічних випадків зросла при пожежах у житловому секторі.