У Харкові горить торговий центр

Фото: наслідки пожежі (gx.net.ua)

В результаті пожежі в ТЦ "Міраж" жертв і постраждалих немає

У Харкові вранці загорівся торговий центр "Міраж". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 03:42 у Московському районі Харкова виникла пожежа в триповерховій будівлі торгового центру "Міраж". На даний момент пожежникам вдалося локалізувати займання на площі близько 360 квадратних метрів. Жертв і постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, триває остаточна ліквідація пожежі.

Сегодня ночью в 3:40 горело здание ТЦ Мираж (Героев Труда). В результате пожара никто не пострадал. На данный момент пожар полностью потушен. ⠀ А представьте, если бы возгорание произошло днём. Сколько было бы погибших. ⠀ Видео: ХС Харьков Опубліковано Харьков 1654 Неділя, 27 січня 2019 р.

Сегодня ночью в 3:40 горело здание ТЦ Мираж. В результате пожара никто не пострадал. На данный момент пожар полностью потушен. ⠀ Героев Труда Опубліковано ХС • Харьков Неділя, 27 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше у Львові в підвалі 9-поверхового будинку стався вибух, в результаті якого постраждав сантехнік. З під'їзду будинку, де стався вибух, евакуювали мешканців. Вибух стався під час технічних робіт у підвальному приміщенні.

Відзначимо, за підсумками 2018 року рятувальники ДСНС загасили близько 78 тисяч пожеж.

"Майже на чверть зменшено кількість надзвичайних ситуацій. Крім того, завдяки роботі на місцях вдалося зменшити кількість надзвичайних ситуацій об'єктного рівня на 35%", - додав глава ДСНС Микола Чечоткін.