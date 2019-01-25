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У ДСНС оприлюднили статистику пожеж за 2018

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 12:22
У ДСНС оприлюднили статистику пожеж за 2018
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Щоденно підрозділи ДСНС здійснювали 1,5 тисячі виїздів

Служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у 2018 році ліквідувала близько 78 тисяч пожеж в Україні. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін під час публічного звіту "Про результати роботи ДСНС у 2018 році", передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, органами служби протягом 2018 року було забезпечено оперативне реагування на 128 тисяч надзвичайних ситуацій та 78 тисяч пожеж.

За його словами, у 2018 році кількість надзвичайних ситуацій була суттєво зменшилась у порівнянні з попереднім роком.

"Майже на чверть зменшена кількість надзвичайних ситуацій. Окрім того, завдяки роботі на місцях вдалось зменшити кількість надзвичайних ситуацій об'єктного рівня на 35%", - додав він.

За його словами, підрозділи ДСНС щоденно брали участь у заходах щодо рятування громадян від небезпечних ситуацій.

"Щоденно наші підрозділи здійснювали 1,5 тисячі виїздів, ліквідацій пожеж та небезпечних подій, знешкоджували близько 200 вибухонебезпечних предметів", - наголосив він.

Нагадаємо, у Києві ввечері 24 січня сталась пожежа у ресторані, що у Подільському районі міста. Йдеться про ресторан Тіке на вулиці Сагайдачного, 31. За інформацією працівників закладу, спочатку зайнялася проводка.

Також РБК-Україна писало про пожежу в урядовому кварталі Києва.

Пожежа у ресторані в Києві: рятувальники ліквідували вогонь У Києві на Сагайдачного горить ресторан
Новини України пожежастатистикаДСНС
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