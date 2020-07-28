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У Харкові демонстранти пікетували консульство РФ

Харків, Вівторок 28 липня 2020 21:35
У Харкові демонстранти пікетували консульство РФ
Фото: пікет під генеральним консульством РФ (Володимир Чистілін/Facebook)
Автор: Максим Зайченко

Акція проходила через загибель 3-річного сина кримсько-татарського політв'язня Руслана Сулейманова

У вівторок, 28 липня, демонстранти пікетували генеральне консульство Росії в Харкові. Вони вимагали належного розслідування загибелі трирічного сина кримсько-татарського політв'язня Руслана Сулейманова.

Про це повідомляє Kharkiv Today.

Учасники акції тримали в руках українські та кримсько-татарські прапори, плакати "Росія - вбивця дітей" і "Росія - окупант", а також дитячі іграшки.

"Провели біля російського консульства у Харкові акцію "Смерть окупантам!". Дитячі іграшки (принесли, - ред.) загиблому трирічному кримсько-татарському Мусі, чий батько знаходиться в російському полоні", - розповів учасник акції Володимир Чистілін.

За інформацією поліції, біля консульства зібралося близько 50 осіб. Порядок охороняли 20 співробітників поліції.

Нагадаємо, в анексованому Криму ввечері 24 липня пропав 3-річний хлопчик Муса, син кримськотатарського політв'язня Руслана Сулейманова.

Пошуками хлопчика займалися кілька тисяч осіб. Сім'я не виключала версію про викрадення. Дитину шукали дві доби та знайшли у вигрібній ямі.

Пізніше окупанти назвали причину смерті трирічного сина політв'язня.

Його батька затримали 27 березня 2019 року у справі "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії організації, але дозволеної в Україні. У червні 2020 року Сулейманова помістили в стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні в Сімферополі. Там у нього виявили серцеву ваду.

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