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У Криму окупанти назвали причину смерті трирічного сина політв'язня Сулейманова

Крим, Понеділок 27 липня 2020 02:11
У Криму окупанти назвали причину смерті трирічного сина політв'язня Сулейманова
Фото: Сімферополь (krymr.com)
Автор: Артур Родивилов

Хлопчик, якого шукали дві доби і знайшли у вигрібній ямі, потонув

В окупованому Криму провели експертизу причини смерті трирічного Мусі Сулейманова, якого знайшли у вигрібній ямі в селі Строганівка. Згідно з результатами розтину, ознаки насильницької смерті не виявили.

Про результати повідомило в Facebook так зване представництво на окупованому півострові російського МВС.

Причина загибелі дитини - утоплення. Зараз встановлюються причини та умови, що сприяли загибелі дитини, "правоохоронними органами" триває перевірка.

Нагадаємо, у Криму ввечері 24 липня пропав 3-річний хлопчик Мусі, син кримськотатарського політв'язня Руслана Сулейманова.

Пошуками хлопчика займалися кілька тисяч осіб. Сім'я не виключала версію про викрадення. Дитину шукали дві доби та знайшли у вигрібній ямі.

Кримського татарина Руслана Сулейманова затримали 27 березня 2019 року по справі організації "Хізб ут-Тахрір". У червні 2020 року Сулейманова помістили в стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні в Сімферополі. Там у нього виявили ваду серця.

Зазначимо, 26 липня у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський підняв питання про звільнення Руслана Сулейманова.

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