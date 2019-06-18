У Херсонській області в результаті ДТП загинули троє людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед загиблих у ДТП в Херсонській області двоє дітей

Під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Херсонській області водій з'їхав в канал, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Повідомляється, що серед загиблих двоє дітей 2002 і 2014 р. н. Відзначимо, 17 червня близько 10 години дня в ДСНС надійшла інформація про зникнення трьох осіб, поблизу села Магдалинівка Чаплинського району.

"При пошуку встановлено, що 16 червня водій легкового автомобіля, рухаючись по автодорозі не впорався з керуванням та допустив з'їзд в Перекопський канал. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини, людина (1984 р. н.) та 2 дитини (2002 р. і 2014 р.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 15 червня, близько 08:30 у Голосіївському районі Києва на Деміївській площі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі в ДТП загинули троє українців. Відзначається, що з невідомих причин водій Opel Astra не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево.