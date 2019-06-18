ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Херсонській області в результаті ДТП загинули троє людей

Новини » Надзвичайні події    18.06.2019 - 08:45
У Херсонській області в результаті ДТП загинули троє людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед загиблих у ДТП в Херсонській області двоє дітей

Під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Херсонській області водій з'їхав в канал, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Повідомляється, що серед загиблих двоє дітей 2002 і 2014 р. н. Відзначимо, 17 червня близько 10 години дня в ДСНС надійшла інформація про зникнення трьох осіб, поблизу села Магдалинівка Чаплинського району.

"При пошуку встановлено, що 16 червня водій легкового автомобіля, рухаючись по автодорозі не впорався з керуванням та допустив з'їзд в Перекопський канал. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини, людина (1984 р. н.) та 2 дитини (2002 р. і 2014 р.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 15 червня, близько 08:30 у Голосіївському районі Києва на Деміївській площі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі в ДТП загинули троє українців. Відзначається, що з невідомих причин водій Opel Astra не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево.

У польській лікарні помер ще один українець, який потрапив у ДТП В ДТП з автобусом у Венесуелі загинули 16 осіб
Новини України Херсонская областьДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся