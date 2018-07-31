У Харкові автомобіль насмерть збив дитину на пішохідному переході

Хлопчик помер у кареті швидкої

У Харкові у вівторок, 31 липня, легковий автомобіль ВАЗ-21111 збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході. Про це у Facebook повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Зазначається, що внаслідок отриманих травм дитина померла. Хлопчик помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Аварія сталась близько 14:45 на проспекті Московському у Немишлянському районі Харкова. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу

"На нього наїхав автомобіль ВАЗ-21111 під керуванням 50-річної жінки. Підліток отримав тяжкі травми, медики не встигли довезти його до лікарні", - зазначили у поліції.

Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група, правоохоронці проводять огляд, опитують свідків. Встановлюються усі обставини аварії.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року водія Hummer Кирила Островського, котрий у Печерському районі Києва насмерть збив 10-річну дівчинку та намагався втекти з місця аварії, взято під варту. Рішенням суду 23-річному підозрюваному обрано тримання під вартою до 21 вересня 2018 року без права застави.