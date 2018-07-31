В Харькове автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Мальчик умер в карете скорой

В Харькове во вторник, 31 июля, легковой автомобиль ВАЗ-21111 сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что в результате полученных травм ребенок умер. Мальчик скончался в карете скорой медицинской помощи.

Авария произошла около 14:45 на проспекте Московском в Немишлянскому районе Харькова. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу

"На него наехал автомобиль ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины. Подросток получил тяжелые травмы, медики не успели довезти его до больницы", - отметили в полиции.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, правоохранители проводят осмотр, опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, 26 июля 2018 года водителя Hummer Кирилла Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу. Решением суда 23-летнему подозреваемому избрано содержание под стражей до 21 сентября 2018 года без права залога.