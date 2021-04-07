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Запорізька область може потрапити в "червону" зону

Новость на русском → Запоріжжя, Середа 07 квітня 2021 16:12
Запорізька область може потрапити в "червону" зону Фото: Запорізька область може потрапити в "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Епідемічна ситуація з коронавірусом в Запорізькій області складна. Тому регіон може потрапити в "червону" зону карантину.

Про це заявив міністр розвитку громад території України Олексій Чернишов, передає місцеве видання "061".

"Ситуація складна. Вранці розмовляв з головним санітарним лікарем України, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, показники вже такі, які будуть вести до введення "червоної" зони на рівні області. Сьогодні планується засідання державної комісії з ТЕБ та НС, яке буде присвячено саме цьому питанню ", - заявив міністр.

Міністр також зазначив, що в ході наради з головою ОДА і мерами міст обговорювалося питання посилення медичної системи в регіоні, а саме - відкриття додаткових ліжок, відкриття ліжок з киснем, проведення ПЛР тестів і нарощування кількості щеплень.

Крім того, міська комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити обмеження на території Запоріжжя.

Так, у місті запровадили обов'язковий масковий режим. Зокрема, захисні маски необхідно носити в медичних та освітніх установах, в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту, а також на територіях загального користування, де неможливо дотримуватися дистанції не менше одного метра.

Крім того, у Запоріжжі дозволили роботу автокінотеатрів і автоконцертів. Однак робота кінотеатрів і культурних установ залишається під забороною.

При цьому в місті дозволено проведення офіційних спортивних заходів і матчів ігрових видів спорту без глядачів.

Нагадаємо, раніше в Кабміні назвали два регіону, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Крім того, вчені з Національної академії наук вважають, що Україна виходить на плато захворюваності COVID в ході третьої хвилі.

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