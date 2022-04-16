Харків зазнав ракетного удару: є загиблий та щонайменше 18 поранених

Сьогодні, 16 квітня Харків зазнав ракетного удару. Внаслідок чергової атаки окупантів загинула людина, а щонайменше 18 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".
Попередні дані наслідків ракетного удару повідомив виданню директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
"Одна людина загинула, щонайменше 18 поранених внаслідок ракетного удару по Харкову 16 квітня", - сказав він.
Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова загинуло 10 людей, а ще 35 поранені.
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