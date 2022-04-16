Харьков подвергся ракетному удару: есть погибший и не менее 18 раненых

Предварительные данные последствий ракетного удара сообщил изданию директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

"Один человек погиб, по меньшей мере 18 раненых в результате ракетного удара по Харькову 16 апреля", - сказал он.

Напомним, в результате вчерашнего обстрела Харькова погибли 10 человек, а еще 35 ранены.

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