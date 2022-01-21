Харків може бути окупований. Зеленський назвав можливий сценарій вторгнення Росії

"Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити їхню ескалацію, звичайно, вона це зробить на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з РФ. Харків, який знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований", - зазначив президент.

За його словами, Росії для нападу лише потрібен привід.

"Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що такий розвиток подій буде не лише вторгненням, а "початком великомасштабної війни".