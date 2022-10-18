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В Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших

Фото: в Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители эксгумировали более 600 тел погибших в период временной оккупации Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

По его словам, специалисты не могут сразу идентифицировать погибших с помощью ДНК. Это может длиться неделями или месяцами.

Кроме того, Монастырский отметил, что на каждой деоккупированной территории правоохранители обнаруживают пыточные, которые устраивали оккупанты.

"Мы понимаем, что любая оккупированная территория - это десятки замученных гражданских людей, пленных наших украинских военных", - сказал он.

Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

Напомним, на деоккупированных территориях Донецкой области эксгумировали более 120 тел, из которых 64 - гражданские.

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ХарьковДенис Монастырский