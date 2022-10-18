В Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших

По его словам, специалисты не могут сразу идентифицировать погибших с помощью ДНК. Это может длиться неделями или месяцами.

Кроме того, Монастырский отметил, что на каждой деоккупированной территории правоохранители обнаруживают пыточные, которые устраивали оккупанты.

"Мы понимаем, что любая оккупированная территория - это десятки замученных гражданских людей, пленных наших украинских военных", - сказал он.