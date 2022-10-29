В Харьковской области нашли российские дипломы, которые оформили с ошибками (фото)

В субботу, 29 октября, в деоккупированном Волчанске (Харьковская область) правоохранители обнаружили дипломы российского образца. Оккупанты напечатали их с грамматическими ошибками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители в Волчанске смогли изъять образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские сведения по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, а также список персонала для получения российских сим-карт и дипломы российского образца.

"Оккупанты так спешили внедрить российское образование в Харьковской области, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" россияне решили писать с одной буквой "с", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для полного и всестороннего расследования преступлений страны-агрессора и коллаборантов.