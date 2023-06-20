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В Харьковской области изменили правила продажи алкоголя

Фото: в Харьковской области было изменено время продажи алкоголя (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Харьковской области было изменено время продажи алкоголя. Теперь запрет на это будет действовать только во время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на приказ Харьковской областной военной администрации и Харьковского военного гарнизона.

В большинстве общин Харьковской области комендантский час действует с 23:00 до 05:00. Именно в это время там категорически запрещена продажа алкогольных напитков.

"Запретить на территории общин Харьковской области, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией и отнесенных к "территории возможных боевых действий" торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе во время комендантского часа", - говорится в приказе .

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Красноградском районе Харьковской области.

Также в Харькове переименовали российский драматический театр имени Пушкина, а населенный пункт Ватутино в Харьковской области планируется переименовать в Залужное.

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харковКомендантский часВойна России против Украины