В Харьковской области столкнулись два автомобиля: пострадали семь человек, среди них ребенок
В Богодухове Харьковской области в результате столкновения двух легковых автомобилей 14 января пострадали семь человек, среди них 12-летний ребенок
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.
Как сообщается, 14 января около 19:50 на трассе Харьков-Сумы на выезде из города Богодухов произошло столкновение автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2108.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ-2108" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем под управлением 41-летнего жителя Сумской области.
В результате ДТП пострадали водитель Chevrolet, его 42-летняя жена и 12-летняя дочь.
Водитель "ВАЗ" и три его пассажира также получили телесные повреждения.
Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.
Транспортные средства помещены на площадку временного задержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Фото: в Харьковской области столкнулись два автомобиля (t.me/police_kh_region)
ДТП в Украине
Напомним, 3 января под Житомиром произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей.
Также ДТП с пострадавшими произошло во Львовской области в субботу, 13 января.
По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.
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