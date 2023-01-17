Под Купянском задержали "полицейского", который во время оккупации работал на РФ

Во время оккупации Купянского района Харьковской области мужчина решил стать "полицейским" и служить РФ. После освобождения региона ему заочно объявили о подозрении, а теперь удалось его найти и задержать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"53-летний мужчина с марта этого года добровольно пошел работать в фейковый правоохранительный орган в Купянске", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что коллаборант присягнул на верность РФ и занял псевдодолжность "участкового инспектора". Свои "обязанности" псевдоправоохранитель выполнял до сентября, а затем скрывался от ответственности в селе Нечволодовка Купянского района.

Ранее ему сообщалось о подозрении в коллаборационной деятельности. После задержания суд удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры и заключил под стражу подозреваемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.