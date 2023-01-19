Помогали перебрасывать эшелоны РФ. В Харьковской области задержаны экс-чиновники УЗ

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала Укрзализныци, которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По данным СБУ, после захвата части Харьковской области должностные лица УЗ добровольно сотрудничали с местной оккупационной "администрацией", где им раздали руководящие "должности" в рядах созданной врагом "Купянск-южной дистанции колеи".

"На этих "должностях" они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте. Прежде всего злоумышленники способствовали переброске подвижного состава военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России", - рассказали в спецслужбе.

Кроме того, предатели организовали "передачу" оккупантам производственного оборудования местного подразделения "Укрзализныци". Также они лично призывали местных жителей присоединяться к "железнодорожным предприятиям", которые контролировал враг.

После освобождения территории Харьковской области один из злоумышленников сбежал в РФ, другие - решили "залечь на дно" и попытались избежать наказания.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору). Суд отправил предателей под арест.