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В Харьковской области применили аварийное отключение электроэнергии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В отдельных районах Харьковской области применили аварийные отключения в сетях облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрэнерго в Telegram.

При этом отмечается, что в других районах области действуют плановые графики отключений. 

Укрэнерго сообщил, что причиной аварийного отключения света в Харьковской области является недопущение перегрузки сетей облэнерго. 

"Информацию об отключении в вашем районе проверяйте на сайте облэнерго. Ограничение потребления - это следствие 8 массированных атак на энергосистему с начала года", - говорится в сообщении. 

Отключение света

В Украине сейчас напряженная ситуация с электричеством. Из-за жары, ремонта атомных электростанций и нехватки других источников света ее не хватает.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что ситуация улучшится в 20 числах июля. Поскольку в этот период ожидается завершение ремонтных работ на некоторых объектах поколения, что увеличит мощность в энергосистеме.

Согласно прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, завершение жаркого периода в сентябре приведет к уменьшению количества отключений электроэнергии, а возможно и к их полному прекращению. Однако такое послабление будет временным, ведь уже через месяц-два ситуация снова станет сложной, и веерные отключения снова станут реальностью. Ожидается, что ноябрь будет месяцем, когда без них не обойтись.

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