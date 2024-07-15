У Харківській області застосували аварійне відключення електроенергії

В окремих районах Харківської області застосували аварійні відключення в мережах обленерго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укренерго в Telegram.
При цьому зазначається, що в інших районах області діють планові графіки відключень.
Укренерго повідомив, що причиною аварійного відключення світла у Харківській області є недопущення перевантаження мереж обленерго.
"Інформацію про відключення у вашому районі перевіряйте на сайті обленерго. Обмеження споживання - це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року", - йдеться у повідомленні.
В Україні зараз напружена ситуація з електрикою. Через спеку, ремонт атомних електростанцій та брак інших джерел світла її не вистачає.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що ситуація покращиться у 20 числах липня. Оскільки в цей період очікується завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.
Згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, завершення спекотного періоду у вересні призведе до зменшення кількості відключень електроенергії, а можливо, й до їх повного припинення. Проте, таке послаблення буде тимчасовим, адже вже через місяць-два ситуація знову стане складною, і віялові відключення знову стануть реальністю. Очікується, що листопад буде місяцем, коли без них не обійтися.
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