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В Харьковской области запретят проезд к трем приграничным селам

Иллюстративное фото: к трем селам в Харьковской области запретят проезд (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области временно приостановят проезд к селам Борщевая, Слобожанское и Липцы из-за постоянных атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Липецкий сельсовет в Telegram.

"В связи с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25.06.2024 года приостанавливается проезд в населенные пункты Борщева, Слобожанское и Липцы", - подчеркнули в сельсовете. 

Фото: Борщевая, Слобожанское и Липцы на карте (скриншот)

Также там пообещали дополнительно сообщить об изменениях в пропускном режиме. 

Наступление РФ на Харьковскую область

Напомним, в мае российские оккупанты пересекли украинскую границу на севере Харьковской области и начали попытки наступления в сторону Харькова.

Украинским защитникам удалось сдержать врага и не дать ему продвинуться вперед для обстрелов Харькова из артиллерии.

22 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что россияне приостановили боевые действия в регионе.

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