В Харьковской области запретят проезд к трем приграничным селам

"В связи с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25.06.2024 года приостанавливается проезд в населенные пункты Борщева, Слобожанское и Липцы", - подчеркнули в сельсовете.

Фото: Борщевая, Слобожанское и Липцы на карте (скриншот)

Также там пообещали дополнительно сообщить об изменениях в пропускном режиме.